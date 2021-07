L'addio al nubilato di Fabiola Amicarelli tra caccia al tesoro personalizzata, scherzi e relax

Oggi le amiche dell 'ingegnere agnonese,Fabiola Amicarelli hanno organizzato una festa per celebrare l'addio al nubilato della loro amica. Fabiola convolerà a nozze con Agostino La Rocca agnonese anche egli nel mese di settembre. Ma non e' stata la solita festa all'insegna degli spogliarellisti e delle solite feste tutte uguali, ma una iniziativa simpatica e divertente.

Hanno scelto una location agnonese nel verde e con piscina per trascorrere una intera e piacevole giornata insieme. Ma la futura sposa ha dovuto innanzitutto prestarsi ad una caccia al tesoro in Agnone e poi bendata è stata trasportata in macchina mantenendo tutto il tempo la benda sugli occhi, è stata introdotta nel posto stabilito. Le amiche,agnonesi e provenienti da altre regioni, hanno addobbato il luogo con palloncini e una volta giunte sul luogo,l'hanno fatta accomdare su una sedia e con le note del celebre spogliarello in "Nove settimane e mezzo" di You can Leave Your Hat on di Joe Cocker, doveva indovinare cosa stava accadendo intorno a lei. Le amiche l'abbracciavano, le sfioravano la pelle con i palloncini e con le mani e le chiedevano di indovinare cosa stesse accadendo. La futura sposa naturalmente stava al gioco, anche se chiedeva dell'acqua, oggi faceva molto caldo. Finalmente e' stata tolta la benda, tra urla, fischi e tanto tantissimo affetto. Fabiola portava un velo sulla testa , finalmente poteva vedere le sue amiche e il posto in cui si trovava, ha ringraziato commossa e poi subito si sono preparate tutte per fare un tuffo in piscina.. Una bellissima e significativa iniziativa da parte delle amiche di Fabiola, usando l'effetto sorpresa e il gioco condiviso, hanno dato valore e peso al grande rapporto di amicizia che le unisce alla futura sposa. Auguri a Fabiola e a Agostino futuri sposi!

Guarda la diretta dell'addio al nubilato clicca sul link https://fb.watch/v/gPPqOH8DZ/