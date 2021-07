Meteo Molise: Rischio temporali e grandine nel weekend

Previsione meteo Molise venerdì, 16 luglio

Ultimo aggiornamento il 16 luglio ore 09:25

Evoluzione meteo Molise

VENERDI': prevalenza di bel tempo su Puglia, Basilicata e Molise almeno fino al pomeriggio. Dalla serata nubi in aumento tra Molise e Puglia settentrionale con locali deboli piogge. Temperature in calo. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore molise

PROSSIMI GIORNI DECISAMENTE PIU' FRESCHI CON PIOGGE E TEMPORALI DA VENERDI', RISCHIO TEMPORALI CON GRANDINE NEL WEEKEND SU ALCUNI SETTORI - Seconda metà di settimana, che vedrà un cedimento dell'alta pressione con caldo in attenuazione, specie tra venerdì ed il weekend quando è anche atteso il ritorno di piogge e temporali.