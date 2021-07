Il Calendario degli eventi estivi di Agnone si fa attendere !

Oggi 18 luglio 2021 , nel cuore dell'estate e mancano solo 15 giorni al mese di agosto, la l'amministrazione Saia ancora non presenta al pubblico il calendario degli eventi estivi calcolando che oramai gli eventi del mese di luglio sono saltati tutti. Non un convegno , non un concerto, non una mostra, non una presentazione di un libro, non un momento ludico previsto sinora. Probabilmente gli eventi estivi sono concentrati e saranno fantastici , tutti nel mese di agosto! Sinora abbiamo assistito solo ad uno spettacolo al teatro Italo Argentino di presentazione di una serie di rappresentazioni in dialetto molisano. In tutti i centri di maggior rilievo del Molise i cartelloni sono pubblici da tempo. Parlare di turismo nel vuoto assoluto dventa difficile Un turista dopo aver visitato Agnone e dintorni la sera probabilmente vorrebbe trascorrerere del tempo libero in manierra piacevole pur sempre nel rispetto delle norme anticovid come succede in altri centri