Centro estivo agnonese servizio essenziale per la socialità dal vivo dei bambini e per le famiglie. Oggi la visita al Caseificio Di Nucci

I bambini e ragazzi del centro estivo agnonese dal piacevole nome "Mettiti in gioco" stanno trascorrendo un periodo di grande serenità immmersi appunto nel gioco, nei canti, nei racconti di storie e favole e tante attività ludiche , ricreative e culturali. Questa mattina visita guidata allo storico Caseificio Di Nucci. Erano presenti , in gruppi separati i bambini piccoli e i piu grandi, la loro età compresa tra i 3 anni e i dieci. Accompagnati dai bravi animatori Danila Masciotra, Gaetano Zarlenga, Stefania del Ciancio e Francesco Carosella

Sono stati accolti dalla imprenditrice della famiglia di Nucci, Antonia che con grazia e gentilezza ha introdotto i bambini nell'antica arte casearia e nel museo storico dell'azienda agnonese. I bambini hanno rigidamente rispettato le norme anticovid e adottato tutti i presidi igienici necessari per la visita guidata con i camici monouso , i cappellini e i calzari. Gli occhi dei bambini erano pieni di meraviglia quando il dott Franco Di Nucci, titolare della famosa azienda lattiero-casearia, ha spiegato loro come e da dove proviene il latte utilizzato per i diversi formaggi, ha mostrato come si modella una scamorza e ha proposto ai piccoli un assaggio. Il figlio del titolare Francesco invece ha fornito tutte le informazioni ai bambini circa la stagionatura dei caciocavalli conducendoli nella stanza dove con le giuste temperature i caciocavalli stagionano per assumere quel particolare sapore che delizia i palati. .

I vertici dell'azienda, padre e figli hanno mostrato grande attenzione e sensibilità nei confronti dei piccoli che apparivano meravigliati e interessati. Nella sala convegni , oltre ad ascoltare la storia della famiglia degli antichi casari, li aspettava un tris gustoso composto di treccia, scamorza e caciocavallo.I bambini hanno lasciato il caseificio e condotti a giocare nel sottostante parco avventura in località lo chalet. Il centro estivo per bambini agnonesi con i suoi qualificati operatori, e' una vera risorsa per le famiglie e per i bambini,un servizio essenziale, della socialità “dal vivo” dopo tanti mesi oscurati dall’ombra del Covid-19. Il centro si caratterizza per spazi ampi e all’aperto e protocolli rodati garantiscono sicurezza ai piccoli utenti e agli operatori e serenità ai genitori che possono conciliare i tempi famiglia-lavoro e offrire giornate di svago e divertimento ai propri figli