Arredi urbani Agnone: nuove panchine e fioriere in piazza Giovanni Paolo II

In una delle piazze principali di Agnone,e precisamente in piazza Giovanni Paolo II sono state posizionate diverse nuove panchine e fioriere. L'effetto che fanno è gradevole. La panchina più grande ha due sedute fronte- retro, di colore marrone-rossastre e le altre due in grigio con i braccioli gialli. L'idea probabilmente e' quella di creare una piazza-salotto in previsione dell'arrivo di numerosi turisti in particolare nel periodo che va dai primi di agosto al 17. Si tende anche a dare maggiore vivibilità degli spazi comuni da godere le fresche sere d'estate.

Certo il rinnovamento degli arredi urbani è un fatto positivo, ma sarebbe opportuno uno stile omogeneo di tali arredi. Quando si arreda una casa si sceglie e si decide uno stile che ha un filo conduttore possibilmente in sintonia con le esigenze degli abitanti della casa. Attualmente gli arredi agnonesi hanno piu stili, e le nuove panchine non hanno alcuna attinenza o assonanza con le vecchie o piu recenti panchine e non solo , la zona centrale del paese è piu' curata delle zone definite piu' periferiche. Le nuove panchine hanno uno stile orientato al moderno ma poco si legano per esempio allo stile dei lampioni