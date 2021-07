MODA -Valentina indossa gli abiti di " Mary Rose": Vestiti e colori da look anni '60-'70

Lo store, Mary Rose, e' gestito dalla titolare Teresa Cerroni, situato in via Matteotti ad Agnone. Sembra uno di quei negozietti che vendono capi particolari nei vicoli del centro storico di Roma. Propone una moda giovane, moderna con modelli e colori trendy, con un tuffo nel passato quasi a voler tornare negli anni' '60 e '70, l’epoca dei Figli dei Fiori. Stile che ha fatto la storia di molti giovani e oggi sta ritornando ad appassionare.Oltre ai vestiti anche i pantaloni lunghi richiamano quegli anni 60-70, da Mary Rose si trovano i pantaloni a zampa di elefante, oppure shorts sfrangiati in tessuto jeans. La bella ragazza della foto che indossa gli abiti è Valentina Palomba che sfoggia, nei vari scatti, un abito lungo, shorts, gonnellone con camicia annodata in vita.

I colori sono brillanti, verde, giallo, tessuti damascati o fiorati, camice sblousate, pantaloni a vita alta. Moda giovane ma accessibile nei prezzi e accessibile anche alle donne "vintage" che da giovanissime hanno già portato quel tipo di abiti