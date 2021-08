A Capracotta dodici biciclette (Mountain Bike) a pedalata assistita per vivere in maniera alternativa le bellezze del nostro territorio.

A Capracotta con bici elettriche: da questa mattina sono a disposizione dodici biciclette (Mountain Bike) a pedalata assistita per chi voglia vivere in maniera alternativa le bellezze del nostro territorio.

Questo è possibile grazie ad un finanziamento ottenuto all’interno del Piano di Sviluppo Rurale che prevede, più in generale, opere di riqualificazione e di ammodernamento della rete sentieristica già esistente. L’obiettivo è duplice: da una parte accrescere la conoscenza dei percorsi e degli habitat naturalistici sostenendo le attività di frequentazione delle nostre montagne in piena sicurezza; dall’altra, con le bici a pedalata assistita, incentivare tutte le forme di mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. La nostra piccola ciclo stazione è stata allestita in uno spazio nell’area sovrastante Largo dei Sartori, Dunque, siamo pronti ad accogliervi anche con questo nuovo servizio!