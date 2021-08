ILCOMUNEINFORMA: disinfestazione adulticida lungo le strade comunali nella notte tra il 17 e 18 agosto

Intervento di bonifica ambientale nella notte tra il 17 e 18 agosto

Il Comune di Agnone AVVISA che nella notte compresa tra martedì 17 agosto 2021 e mercoledì 18 agosto 2021, a partire dalle ore 01:00 verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida lungo le strade comunali.

Durante la notte interessata dall’intervento si raccomanda di non sostare in ambienti aperti durante il trattamento, tenere chiuse porte e finestre, far rientrare in casa i propri animali domestici, non lasciare oggetti di uso comune all’esterno.