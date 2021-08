Giuseppe Pacelli, il bravo pallavolista agnonese compie 22 anni. Auguri!

Oggi i nostri auguri vanno al bravo pallavolista agnonese Giuseppe Pacelli che compie 22 anni.Il giovane è nato ad Agnone il 18/08/99 è alto 1,95. La sua carriera nello sport è iniziata prestissimo a Agnone.. Fu notato dall'allora coach Mariano Maniscalco, oggi allenatore dell'Energy Time spike Campobasso, e dalla stagione 2014-15 ha militato nell’A.S Pallavolo Agnone. Li ha vinto quattro titoli regionali tra U17 19 e 20 con la partecipazione alle rispettive finali nazionali. Ha partecipato al Trofeo delle Regioni nella selezione molisana nel 2015 e a quello di beach volley nel 2017. Nell’ultima annata agonistica vince la serie C Abruzzo Molise con la Pallavolo Agnone targata Caseificio Di Nucci aggiudicandosi anche la Coppa Abruzzo. Ma la sua carriera prosegue fuori regione con la Integra Edotto Foligno proverbali le sue potenti schiacciate. Successivamente firma un contratto con la Ischia pallavolo e ora in attesa della riapertura della stagione sportiva sta vagliando le varie proposte per un nuovo ingaggio. Gi auguri vanno a lui, alla mamma Simona Santilli, al papà Gianrico e a Cecilia la sua sorellina.

Auguri affettuosi da Altomolise.net