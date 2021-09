Agnone-Al via il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle vie cittadine

Da pochi giorni a Agnone città sono partiti i lavori per il rinnovo della segnaletica orizzontale. Tutti attendevano tali lavori prima delle vacanze agostane, prima dell'arrivo dei turisti. Quest'anno Agnone e' stata una meta scelta da molti forestieri provenienti da più parti di Italia. Molti da noi intervistati hanno scelto la cittadina per visitare la millenaria Fonderia delle campane Marinelli con museo annesso, il museo del rame, le nostre splendide botteghe artigiane, le chiese, godere della natura incontaminata, gustare i nostri prodotti enogastronomici, e c'e' stato un vero boom di presenze per percorrere i nostri sentieri, in particolare quello che conduce alle meravigliose cascate del Verrino, scoperte da tanti e decisamente da valorizzare ulteriormente creando le strutture a supporto per la sicurezza, le aree di sosta, aree pic-nic, nonchè la necessaria segnaleica stradale per guidare nei percorsi al meglio i visitatori.

Le strisce pedonali da sempre e tutti gli anni, a ridosso del mese di agosto vengono rinnovate, spiegabile la scelta di rinnovarle in questo specifico periodo per garantire la sicurezza di tutti quando il traffico si fa particolarmente intenso, e Agnone raddoppia la popolazione Ma meglio tardi che mai, adesso i lavori procedono spediti. Nella foto copertina il noto Gaetano, agnonese che controlla l'andamento dei lavori!