Grande gioia nella comunità di Poggio Sannita per la nascita di Alex Di Pasqua. Il benvenuto e gli auguri del sindaco Orlando

Ieri, 15 settembre, in concomitanza con la nascita del piccolo Alex, durante la riunione, l’intero Consiglio Comunale ha rivolto ai genitori Jessica Vitullo e Antonio Di Pasqua, i migliori auguri per il felice evento. La notizia della nascita di un nuovo bambino, in quest’epoca di bassa natalità, ha reso felice l’intera comunità che spera sempre che questi siano segnali di tendenza demografica in ripresa.

Con le nostre felicitazioni attendiamo l’arrivo del nuovo cittadino poggese Alex Di Pasqua.

L’Amministrazione