Realizzato dall'artigiano del rame Filippo Catolino il Trofeo per il vincitore assoluto del Granfondo MTB Atene del Sannio - Città di Agnone

Domani mattina 2 ottobre alle ore 9.30, presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco si terrà la conferenza stampa per la presentazione dell'evento Granfondo MTB Atene del Sannio previsto per il 10 ottobre 2021, alle ore 9:30, in Piazza Giovanni Paolo II ad Agnone (IS).Alla conferenza parteciperanno il sindaco di Agnone Daniele Saia , il Presidente ASD Molise Cycling Team, Raffaele Fallone, Giovanni Labbate organizzatore componente dello staff del sindaco e alcuni atleti.

Paesaggi mozzafiato e percorsi impervi attendono i più avventurosi per la prima edizione della Granfondo MTB “Atene del Sannio – Città di Agnone”, la competizione organizzata dal gruppo “Molise Cycling Team ASD” in collaborazione con il Comune di Agnone.

La gara prevede 42 km da percorrere per un dislivello pari a 1309 attraverso il polmone verde dell’Alto Molise.

Le iscrizioni sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/2XjwOLS. Gli iscritti entro il 30 settembre avranno un costo di iscrizione di soli 20 euro, e sono aperte fino al 10 Ottobre con un costo per l'iscrizione di 30 euro.

Inoltre, se ti iscrivi tra i primi 100, otterrai un ricchissimo pacco gara tutto da scoprire. E' stato realizzato dall'artigiano del rame Filippo Catolino della bottega Artigianato Artistico Cav. D'Aloise. anche il trofeo per il premio assoluto della Granfonfondo MTB Atene del Sannio

Dal 1800, il laboratorio http:// Artigianato Artistico Cav. D'Aloise. lavora i metalli e tuttora è attivo nella produzione di tantissimi oggetti. Un’arte antica quella dei metalli che ha rappresentato per Agnone un elemento d’identità nel corso dei secoli.



A testimonianza del forte legame con la comunità, la direzione gara ha voluto che il percorso della Granfondo portasse gli atleti fino alle porte delle Antiche Fonderie del Rame, poste in prossimità del torrente Verrino: un luogo simbolico, ricco di storia e tradizione.



Allora corri ad iscriverti, hai ancora pochissimo tempo: http://live.idchronos.it/.../1gran-fondo-atene-del-sannio...