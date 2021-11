Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Resi gli onori ai caduti di tutte le guerre.

In una breve ma suggestiva cerimonia, nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia, sono stati tributati gli onori ai caduti.

Alle ore 11,30 del 2 novembre 2021 infatti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Vincenzo Maresca, unitamente ad una rappresentativa di ufficiali, ispettori, sovraintendenti, appuntati, carabinieri e militari della sede, dei Carabinieri Forestali e dell’Arma in congedo, alla presenza del Prefetto della provincia di Isernia, Dott.ssa Gabriella Faramondi, con una semplice ma toccante cerimonia ha deposto una corona rendendo omaggio ai caduti vittime di tutte le guerre.

Il signor Prefetto, nella circostanza, ha ricordato come il sacrificio dei caduti che oggi si è inteso onorare, costituisce esempio e guida per tutti i componenti delle pubbliche istituzioni, che debbono trarre ispirazione e motivazione nel loro operare da chi, nel servire la propria Patria, non ha esitato a compiere l’estremo sacrificio.

Isernia, 2 novembre 2021