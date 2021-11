Bojano: Ritrovata anziana scomparsa grazie a un drone del gruppo SAPR del nucleo VVF  proveniente dall'Aquila 

Individuata l'anziana donna scomparsa del tardo pomeriggio di ieri nel comprensorio del comune di Bojano (CB)

Nonostante le pessime condizioni meteo, un drone del gruppo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) del nucleo VVF proveniente dall'Aquila , l'ha scorta (in condizioni di salute in corso di valutazioni da parte di personale medico del 118 presente in loco) in un area non lontana dall'ultimo avvistamento

numerose le forze dispiegate sulla ricerca in atto che in perfetta sintonia hanno collaborato per il raggiungimento dei risultati ambìti