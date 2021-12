Intervento dei VVF a Bojano per un principio d'incendio presso un'attività di onoranze funebri

Questa notte alle ore 2 circa la prima partenza del comando di Campobasso già interessata per una ricerca a persona nei pressi di Bojano veniva dirottata a Bojano in via Molise per un principio d'incendio presso un'attività di onoranze funebri. Arrivati sul posto si provvedeva a spegnere alcuni focolai all'interno del locale. Non si evidenziavano danni strutturali. Sul posto anche la seconda partenza con un'autobotte e i carabinieri di Bojano