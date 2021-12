Roma Salone D'Onore del Coni: Presentato il Premio Aldo Biscardi alla comunicazione e allo sport

IL #PREMIODITUTTI CHE EVIDENZIA LE ECCELLENZE NELLO SPORT, NELLA COMUNICAZIONE, NELLA LETTERATURA E NEL FAIR PLAY

CON UN OCCHIO DI RIGUARDO A INCLUSIONE E FORMAZIONE GIOVANILE

Dopo il museo Storico Aldo nasce il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport.

Storico Aldo, nato 3 anni fa a Larino in Molise, luogo di nascita di Aldo Biscardi, ripercorre e testimonia il cammino professionale di oltre 60 anni, dai primi anni di militanza nel giornalismo stampato fino alle più note esperienze televisive. Una raccolta di cimeli e riconoscimenti che celebrano la sua figura pubblica, dal prestigioso Guinness dei primati ai Telegatti.

Il Premio Aldo Biscardi alla Comunicazione e allo Sport è stato presentato oggi nel corso di un evento ospitato nel salone d'Onore del Coni, a cui hanno partecipato: Giovanni MALAGÒ, Presidente del CONI, Vito COZZOLI, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Alessandro ONORATO, Assessorato Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Gianfranco COPPOLA, Presidente USSI, Pino PUCHETTI, Sindaco di Larino, Antonella BISCARDI, Giornalista e Presidente del Premio, Italo CUCCI, Giornalista sportivo e Direttore editoriale dell'agenzia di stampa ITALPRESS, Novella CALLIGARIS, Pluricampionessa olimpica e Giornalista, Manuela RONCHI, Imprenditrice e CEO di Action Agency, Max GIUSTI, Attore e Conduttore televisivo, Daniele MASALA Pentatleta italiano, Roberto SCARNECCHIA calciatore e allenatore di calcio e Cinzia CAROVIGNO, Arbitra internazionale.

Hanno condotto l'evento i giornalisti Marco LOLLOBRIGIDA e Simona ROLANDI.

Oltre a evidenziare le eccellenze che si sono distinte in campo della comunicazione, dello sport, letterario e di Fair Play, il Premio rivolge grande attenzione alla formazione giovanile.

LA FILOSOFIA DEL PREMIO

Come Aldo era popolare, innovativo, originale, capace di includere la massa con particolare attenzione ai giovani che formava e motivava, come Aldo coniugava ironia, passione, attaccamento alle origini, storia, innovazione, intuito e spontaneità, come lui era #aldoditutti, così questo Premio è, nel nostro intento, il #premioditutti.

Il Premio punta alla creazione di una grande community trasversale a categorie sociali, culturali e di genere.

Non vuole essere solo un ricordo, un evento, un momento d'incontro, ma un vero e proprio progetto.

LE INIZIATIVE

§ CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La consegna dei premi avverrà il 25 giugno 2022 nella Sala Freda del palazzo Ducale di Larino, adiacente al museo Storico Aldo, alla presenza delle autorità, della stampa, di personaggi dello spettacolo e dello sport.

§ GIOVANI E GIOCASPORT

Lo sport e chi lo ha raccontato hanno sempre avuto la capacità di riunire le comunità aiutandole a superare le difficoltà e le crisi offrendo alle loro emozioni un luogo dove congiungersi e un canale per esprimerle.

In questo spirito il Premio mira a sostenere iniziative che promuovano il recupero sociale dei giovani attraverso lo sport.

Non poteva, quindi, sfuggire all'attenzione degli organizzatori del Premio la meritoria opera di Don Antonio Coluccia che nei quartieri romani di San Basilio e di altre periferie ha intrapreso una dura lotta allo spaccio di droga, al degrado urbano e all'alienazione dei suoi abitanti.

Nell'intento di integrare queste comunità di giovani in un contesto sociale ed urbano motivante, prende vita GIOCASPORT con l'organizzazione di un incontro di calcio proprio a San Basilio in occasione dell'inaugurazione del campo di calcio attualmente in fase di ristrutturazione.

Le squadre, miste fra ragazzi e ragazze, saranno messe in campo dal noto giocatore Roberto Scarnecchia e dirette dall'arbitra internazionale Cinzia Carovigno con il Patrocinio dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale.

Agli incontri partecipano testimonial che rappresentano un modello per i giovani.

È prevista inoltre una visita presso Explora il Museo dei Bambini di Roma, in collaborazione con il CISCoD (Comitato Italiano Sport Contro Droga) alla presenza del plurimedagliato atleta olimpico Daniele Masala.

§ TAVOLA ROTONDA SU METODO BISCARDI

Aldo è stato un innovatore nella comunicazione sportiva e non solo. Con l'invenzione de Il Processo del Lunedì e il successivo Il Processo di Biscardi ha sperimentato moduli nuovi rivisitando schemi e stilemi tradizionali, elaborando un vero e proprio Metodo che il Premio vuole ricercare ed evidenziare in una Tavola Rotonda con esperti della comunicazione radiotelevisiva, mass mediologi e autori televisivi.

§ CORSI DI FORMAZIONE

Comunicazione e Giornalismo con focus sulla responsabilità sociale

In collaborazione con Master in Marketing e Management dello Sport e Master Economia e Management della Comunicazione e dei Media - Università di Roma Tor Vergata

§ WEBINAR

Diritto Sportivo - Sport e Immigrazione, Sport e Videogame -Sport e Pari Opportunità

Letteratura e Sport

§ PODCAST

Calcio e...

Cultura, psicologia, filosofia, cibo, forma fisica, web, marketing...perché il calcio è l'espressione dei nostri tempi.

Calcio di ieri oggi e domani osservato dal punto di vista atletico, psicofisico e di costume.

In collaborazione con addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo sulla piattaforma

www.premioaldobiscardi.it

Non poteva mancare L'ARTE con la rappresentazione dell'essenza del Premio dell'artista Massimiliano Ferragina e l'oroscopo del "Biscardiano oroscopiere" Mauro Perfetti.

I PREMI

Le categorie scelte mirano a evidenziare nei premiati valori umani, comunicazionali, culturali, sportivi e di impatto sociale.

È nello spirito del Premio individuare personaggi che trasmettono doti di fairplay, comunicazione, corretto impatto sociale, culturale e originalità, indirizzate soprattutto ai giovani.

§ Premio alla Carriera

Sarà assegnato a chi ha maggiormente interpretato nella sua lunga carriera la filosofia del Premio.

§ Personaggio dell'anno

A chi si è distinto per doti di comunicazione, fair play e positivo impatto sociale

§ Miglior Atleta

Di tutte le discipline

§ Personaggio emergente

E' tutto nella parola Emergente!

A chi, dai 10 ai 100 anni, si è distinto per grande impatto sociale e umano

§ Narrativa e Saggistica

Autore con doti espressive originali

§ Comunicazione (Radio, Tv, Web, Podcast)

Evento rivelazione

Attaccamento alla maglia... giornalistica

A chi non si risparmia, a chi è costantemente precario, a chi ama questa professione nonostante tutto.

§ Lo Sgub

È Sgub!

L'ORGANIGRAMMA

§ Presidente

Antonella Biscardi Giornalista Scrittrice

§ Comitato d'Onore

Giovanni Malagò Presidente del Coni, Vito Cozzoli Presidente e Amministratore Delegato Sport e Salute, Alessandro Onorato Assessore a Grandi Eventi Sport e Turismo Roma Capitale, Pino Puchetti Sindaco di Larino, Luca Pancalli Presidente Cip, Gianfranco Coppola Presidente Ussi, Attilio Parisi Rettore Università Foro Italico, Sergio Cherubini Fondatore Marketing e Management dello Sport Tor Vergata.

§ Giuria

Max Giusti Attore e conduttore televisivo, Federico Buffa Giornalista telecronista e narratore, Manuela Ronchi Imprenditrice e Ceo di Action Agency, Simonetta Pattuglia Direttore Master Economia e Management della Comunicazione e dei Media e Master in Marketing e Management dello Sport Roma Tor Vergata, Novella Calligaris Pluricampionessa olimpica e giornalista Darwin Pastorin Giornalista e scrittore, Andrea Paventi Giornalista e telecronista Sky.

§ Comitato Organizzatore

Fabrizio Santangelo Dirigente Sportivo, Valeria Biscardi, Avvocata Cassazionista LL.M, Moreno Cerquetelli Giornalista, Ideatore Tv e Critico teatrale, Paolo Valenti Giornalista e Scrittore, Sandro Bonvissuto Scrittore, Cinzia Carovigno, Avvocato ex arbitro internazionale, Alessandro Pica Giornalista.

§ Ufficio Stampa

Capo uff. stampa Dario Ferrante

Luca Colantoni interviste in sala

L'Evento è stato trasmesso in diretta streaming sul sito www.premioaldobiscardi.it e sui social collegati.

I PATROCINI

§ Coni

§ Sport e Salute

§ Comitato Italiano Paralimpico

§ Assessorato Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale.

§ Ussi

§ Università Foro Italico

§ Comune di Larino

§ Corecom Molise

LE PARTNERSHIP

§ Università Roma Tor Vergata Master in Marketing e Management dello Sport

§ Università Roma Tor Vergata Master Economia e Management della Comunicazione e dei Media

§ CISCoD Comitato Italiano Sport Contro Droga

§ Champions For Change