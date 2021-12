Poggio Sannita Telethon campagna di Natale ‘21: Piena soddisfazione per il risultato conseguito, grazie ai volontari

Ha avuto un’ottima risuscita la tre giorni “Telethon campagna di Natale 2020” organizzata il 12, 18 e 19 dicembre scorsi a Poggio Sannita, dal gruppo di volontari locali Telethon per la vendita dei “cuori di cioccolato” e delle “candele natalizie”, il cui ricavato andrà a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Piena soddisfazione x il risultato conseguito, grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari Alessandra, Chiara, Dominik, Elina, Karol, Milena, Sara, Vittoria e Veruska, grazie soprattutto alla solidarietà dei poggesi che hanno contribuito con sensibilità e generosità, come sempre. Un grazie particolare alla parrocchia e in primis a don Paolo, alle Scuole Primaria e dell’Infanzia, per la preziosa collaborazione; alla sig.ra Lena Di Carlo e al sig. Eliodoro Mancini per il supporto logistico nell’allestimento dello stand, non solo di quest’anno.

Telethon a livello nazionale ha raccolto in totale 54 milioni di euro, grazie alla generosità delle persone che hanno donato durante tutta la settimana e che lo fanno durante tutto l’anno. Una speranza in più da consegnare direttamente nelle mani dei ricercatori e permettere così alla scienza di progredire, al fine di conoscere meglio e poter curare le malattie genetiche rare.

A tale proposito si fa presente che la raccolta a Poggio Sannita proseguirà con prenotazioni telefoniche o whatsapp (3395706363) durante tutto il periodo delle festività, fino al 9 gennaio 2022, con recapito domiciliare dei cuori di cioccolato. Quindi i ritardatari possono rimediare.

Poggio Sannita, 20 dicembre 2021

Telethon Poggio Sannita

Tonino A. Palomba