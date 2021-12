Meteo - Vigilia, Natale, Santo Stefano, previsti maltempo e neve

PREVISIONI Vigilia: Al mattino velature in cielo, addensamenti per stau da libeccio su Matese e rilievi occidentali della provincia di Isernia. Nel corso delle ore la situazione cambia di poco con un cielo lievemente velato da nubi stratiformi. Già dal tardo pomeriggio aumento della copertura nuvolosa sulla costa per il sopraggiungere del fronte freddo da Nord. Tempo in peggioramento su tutta la regione in tarda serata con le prime precipitazioni sui versanti orientali. Precipitazioni previste anche in nottata sui Monti dei Frentani e Campobassano quando potranno assumere carattere nevoso fino alle quote di bassa montagna, 700-800 metri. Temperature ancora decisamente miti per il periodo al mattino e di giorno. Durante le ore centrali del giorno si toccheranno anche 13 gradi sul capoluogo e in montagna, fino a 15 gradi su basso Molise e costa. Diminuzione sensibile delle temperature in serata. In montagna la temperatura crollerà sotto zero. Venti tesi di libeccio al mattino in rotazione da grecale dalla serata.

PREVISIONI METEO Natale: Mattinata fredda. Qualche rovescio residuo tra Monti dei Frentani e altissimo Molise, a carattere nevoso fino a 500-600 metri. Ulteriore miglioramento nel corso delle ore con ampi spazi soleggiati e cielo terso su tutta la regione. Nuovo aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio su tutta la provincia di Campobasso ma con bassissima probabilità di precipitazioni che, qualora si verificassero, saranno a carattere di rovescio nevoso fino ai 500 metri. Ancora molto nuvoloso sul territorio della provincia di Campobasso in serata e in nottata. Giornata fredda con temperature sotto zero in montagna, massime di 2-3 gradi in alta collina. Venti tesi di tramontana, anche forti sulla costa. Mari agitati.

METEO Santo Stefano: Ulteriore miglioramento delle condizioni del tempo per l’allontanamento del fronte freddo verso sudest. Le temperature rimangono su valori freddi. Al mattino ampi spazi soleggiati o al più residua nuvolosità. Estese gelate nelle aree interne al primo mattino. Cieli sereni e stellati in serata e attenuazione dei venti. Temperature sotto zero in montagna anche di giorno, massime di 3-4 gradi sul capoluogo e in generale in alta collina nelle aree interne. Ventilazione da nord/ nord-est in attenuazione nel corso della giornata.