Tombolata, l’associazione ‘Repubblica di Maiella’: “L’iniziativa è solo rinviata, conservate le cartelle”

La Tombolata 2021 organizzata dall’associazione ‘La Repubblica di Maiella’ sarà svolta regolarmente quando la situazione epidemiologica dovuta alla pandemia, migliorerà. Pertanto - rendono noto i responsabili dell’associazione - si invitano i possessori delle cartelle acquistate sotto il periodo natalizio, a conservarle. Purtroppo gli innumerevoli casi di positività nella sola Agnone, non consentono lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza prevista per il 28 dicembre 2021. Sarà nostro compito – concludono – indicare per tempo, tramite i media e social, la nuova data.