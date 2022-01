Speciale Molise Sport, Toma premia la Magnolia Basket Campobasso

Sportivo dell’anno, premio alla carriera, atleta dell’anno e team dell’anno: sono le quattro sezioni scelte da Molise Sport, il talk condotto da Franco Presutti, per l'assegnazione dei riconoscimenti 2021 allo sport molisano. Ieri sera, su Teleregione, è andato in onda uno speciale con i premiati nelle rispettive categorie.

Il presidente Toma ha consegnato targa e pergamena, quale team 2021, alla Molisana Magnolia Basket. A riceverle, la presidente della società, Antonella Palmieri. Questa la motivazione letta dal governatore: “Per aver dato lustro alla pallacanestro molisana, in campo nazionale e internazionale, ottenendo risultati prestigiosi nel Campionato di serie A1 femminile e partecipando all’EuroCup”

È stato sottineato, dunque, come il progetto Magnolia Basket Campobasso, nato nella primavera 2017, abbia portato il Molise alla ribalta nazionale e internazionale della pallacanestro femminile.

Le tre stagioni in A2 sono state caratterizzate da risultati sempre più rilevanti: i quarti dei playoff nella prima stagione; tredici successi consecutivi, il titolo di campione d’inverno, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e le semifinali playoff nella seconda stagione; il vertice nella terza, interrotta, anzitempo, dal Covid.

Poi, è arrivata la serie A1 con il nono posto nella prima stagione e la partecipazione, in quella attuale, ai playoff per la qualificazione alla stagione regolare di EuroCup e la qualificazione anticipata alla Final Eight di Coppa Italia.

Oltre alla prima squadra, molta attenzione viene riservata al settore giovanile, una vera e propria fucina di talenti, provenienti anche dalle regioni limitrofe, creata allo scopo di far crescere il livello generale della pallacanestro femminile.