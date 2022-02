Tirocini formativi, al via la convenzione tra Polisportiva Vastogirardi e Unimol

La Polisportiva Vastogirardi è lieta di comunicare che è stata firmata la convenzione con l'Università degli Studi del Molise per l'attivazione di 3 tirocini di formazione e orientamento in collaborazione con il nostro staff tecnico.



Sarà l'Unimol a proporre i ragazzi che verranno ospitati presso le nostre strutture e impareranno sul campo tutto ciò che c'è nel 'dietro le quinte' della preparazione atletica di una squadra in Serie D, dove il livello tecnico si alza decisamente.



La convenzione è stata stipulata ai sensi del decreto n.142 del 25 marzo 1998. Al momento, un tirocinante è stato già proposto da Unimol e sta lavorando a stretto contatto con il preparatore atletico Emanuele Vassalli, il mister Fabio Prosperi e l'intero team di professionisti del Vastogirardi Calcio.