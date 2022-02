Rischio caduta neve dai tetti, intervento per la rimozione dei cumuli dei VVF compagnia di Agnone

Cielo terso, sole e temperature in rialzo rendono finalmente le giornate più piacevoli, il traffico più fluido e circoscrivono il ghiaccio solo nelle ore più fredde e nelle strade meno battute. Il sole porta però anche alcuni possibili disagi e pericoli, come la caduta della neve dai tetti. Sono già molti i tratti di marciapiedi deliminati da transenne o chiusi al passaggio pedonale per evitare spiacevoli incidenti.

Intanto ingressi, marciapiedi e parcheggi nei pressi delle scuol oggi dopo i primi disagi nelle ore iniziali mattutine, sono quasi completamente sgomberati dalla neve. Oggi i Vigili del fuoco all'opera per sgomberare i tetti dalla neve sul corso principale di Agnone