Mazzei ex sindaco di Trivento scrive alle autorità competenti: Autobus ATM non hanno effettuato la corsa a regolare transito veicolare.

L'ex sindaco di Trivento Giancarlo Mazzei scrive ale autorità competenti per rappresentare un problema sul Servizio di trasporto pubblico regionale

Di seguito:

. Il sottoscritto Mazzei Gianfranco, residente a Trivento, porta a conoscenza delle SS.LL. che questa mattina tutti gli autobus di linea della Società ATM S.p.A. che attraversano Trivento, direzione Campobasso, non hanno effettuato la corsa nonostante il regolare transito veicolare. Le corse in questione sono: CB 027 - ROCCAVIVARA TRIVENTO CAMPOBASSO CB 027 BIS - S. FELICE DEL MOLISE ROCCAVIVARA TRIVENTO CAMPOBASSO Per quanto sopra chiedo di sapere cosa prevede, in questi casi, il contratto di affidamento del servizio trasporto pubblico alla società privata e, in particolare, chiedo di sapere quali provvedimenti intende adottare la Regione Molise nei confronti della predetta società di trasporto. Credo sia superfluo ricordare che anche i cittadini di questo territorio hanno il diritto di avere garantito un servizio importante come quello del trasporto pubblico di linea.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Trivento, 1 Marzo 2022

Gianfranco Mazzei