Avviso Asrem: Sospensione temporanea alcune tipologie di esami scintigrafici presso l'ospedale Veneziale di Isernia.

AVVISO

Per ragioni tecniche sono sospesi in via temporanea alcune tipologie di esami scintigrafici presso l'ospedale Veneziale di Isernia.

Il provvedimento, in via del tutto temporanea, si è reso necessario per effettuare alcuni lavori di ammodernamento delle strutture.

Come noto, infatti, Asrem ha avviato un monitoraggio degli ospedali e un calendario di interventi per lavori di ristrutturazione e di rinnovamento di punti chiave dei nosocomi molisani.

In questo programma rientrano anche gli interventi che interesseranno il Veneziale e che sono partiti dall'area diagnostica.

Ai pazienti chiediamo comprensione per i possibili disagi, nell'ottica di un migliore servizio in futuro.

Campobasso, 07/03/2022