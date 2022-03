Capracotta: "Una montagna di solidarietà" fiaccolata per la pace, sabato 12 marzo

Capracotta sfila per la pace.Si farà una fiaccolata sulla neve sabato prossimo, 12 marzo. Il Comune, con la Pro-loco, lo sci club, le Società di Mutuo Soccorso e Matese ski, ha organizzato l’evento per dire no alla guerra e per manifestare concretamente il sostegno al popolo ucraino: “acquistando” una fiaccola, eventualmente anche a distanza, si destina loro una piccola somma.

Il raduno è alle 17 in località Santa Lucia (nei pressi dell’Hotel Monte Campo) mezz’ora dopo la partenza del suggestivo corteo verso il paese.

"Un modo concreto, dunque, per dire no alla guerra. Del resto abbiamo mostrato da subito la disponibilità ad accogliere i profughi ucraini e in questi giorni stiamo lavorando proprio per reperire le strutture che potranno ospitare le famiglie ucraine che fuggono dalla guerra". il commento all'evento del sindaco di Capracotta Candido Paglione

#Capracottaunamontagnadisolidarietà#