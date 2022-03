Bagnoli del Trigno: Convegno “Terra di Molise: piante officinali in cucina”

Utilizzare in cucina le piante officinali vuol dire non solo dare ai piatti una nota di freschezza e un tocco di sapore in più, ma soprattutto nutrirsi bene, perché queste erbe hanno molteplici proprietà benefiche. Il convegno è organizzato dalla Domus Area in collaborazione con l’Associazione cuochi di Isernia della Federazione Italiana Cuochi (FIC) e vedrà la partecipazione di Giovanni OCCHIONERO, dottore in nutrizione e amministratore di Officine Naturali, del dottore agronomo Silverio PACHIOLI, docente presso l'Istituto agrario “C. Ridolfi” di Scerni (CH) e del Prof. Sebastiano DELFINE docente presso il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente ed Alimenti dell’Università degli Studi del Molise

. Ad aprire l’evento sarà il Dott. Franco MASTRODONATO che farà il punto sul crescente interesse nell'utilizzo delle piante medicinali e aromatiche oltre che presentare ufficialmente il nuovo progetto “Terra di Molise”. A seguire gli esperti Sebastiano Delfine e Silverio Pachioli interverranno rispettivamente sul tema della produzione delle piante officinali da condimento e l’impiego delle erbe spontanee mangerecce

. L’ultimo intervento, dal titolo “Piante officinali, superfood dalle innumerevoli proprietà salutistiche”, sarà affidato a Giovanni Occhionero che illustrerà le proprietà benefiche e salutistiche delle piante officinali. La partecipazione al convegno è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al termine del convegno sarà servito il pranzo che prevede un menù a base di piante officinali preparato dagli chef del Calice Rosso in collaborazione con l’Associazione cuochi di Isernia della Federazione Italiana Cuochi (FIC). Informazioni e programma dell’evento sono disponibili