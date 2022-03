Sartoria tradizionale, digitale, fashion, Monica Falcione apre il laboratorio "Il Risvolto" a Agnone

Monica Falcione una donna piena di iniziativa e idee innovative

Particolarmente apprezzabile la sua iniziativa visto anche il periodo storico buio che stiamo vivendo con grande apprensione che vede una guerra in atto nel cuore dell' Europa e la pandemia da Covid 19 che non lascia tregua, i contagi sono in risalita, lei donna del fare, positiva, apre un laboratorio sartoriale ad Agnone in Via Aquilonia, 8

Monica Falcione non è novizia in questo tipo di attività, ha svolto per molti anni questo lavoro. Adesso ricomincia con una vera sartoria arricchita da stampa digitale e lavorazione in pelle,

Insomma l' Artigianato tradizionale che si coniuga con le nuove tecnologie. La stampa digitale applicata alla sartoria, con pochi strumenti , consente la realizzazione di abiti personalizzati. Con uno scanner 3D e un software di modellazione virtuale CAD, si puo' intervenire in modo costruttivo nel processo produttivo di un vestito. Con una stampante 3d si possono costruire bottoni dalle forme nuove e tessuti a maglia di anelli personalizzabili. Dalla scansione 3D si può ottenere un busto virtuale sulla cui base si ottiene un cartamodello vettoriale. Un vestito che dunque costituisce il massimo grado di personalizzazione, essendo matematicamente “su misura”. Dalla modellazione 3d si possono realizzare inoltre forme complesse e organiche per creare ad esempio anelli, bracciali e pendenti di Design, o perchè no, la fibbia di una cinta: tutti oggetti riproducibili nel mondo fisico dalle stampanti 3d a resina, calcinabili e poi replicabili in metallo.

Complimenti a Monica per lo spirito innovativo e auguri da Altomolise.net per la sua iniziativa