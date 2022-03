Il Molise dei record è su << https://beemagazine.it >>

Il Molise è una piccola-grande regione, ma, nonostante si lavori intensamente, è ancora un po’ lontana dai circuiti anche internazionali. Tuttavia è in continuo crescendo l’interesse pure della stampa socio-culturale o specializzata, anche estera. Questa volta è il sito romano << https://beemagazine.it/ >> ad evidenziarne le peculiarità, utilizzando la penna di Domenico Lanciano, giornalista calabrese “trapiantato” in Agnone (IS).

Lanciano, che dal 1993 è anche responsabile dell’Università delle Generazioni, ha voluto evidenziare quel “Molise dei record” che, magari, persino alcuni molisani ignorano così importante pure per l’orgoglio regionale. Così come viene ancora ignorata (nonostante parecchie sollecitazioni a valorizzare fatte dalla stessa Università delle Generazioni) la grande risorsa storica e turistica costituita da un fatto davvero unico … nella chiesa di Riccia (CB), vicino al castello De Capua, c’è la tomba di una vera regina, Costanza di Chiaramonte (1377-1423), prima moglie di Ladislao re di Napoli e di Ungheria.

Per leggere l’articolo digitare << https://beemagazine.it/il-molise-dei-record-lettera-a-un-viaggiatore-beemagazine/ >> con preghiera di far circolare, specialmente ad amici e conoscenti che ancora non hanno visitato questa amena e suggestiva regione, che nasconde ancora qualche segreto e molte belle sorprese. –