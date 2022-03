Amici di Blu: un’orchestra suonerà lo Stabat Mater di Pergolesi in memoria di Giorgia Galasso

A introdurre l’esecuzione dal vivo, il Maestro Pier Paolo Bellini che guiderà all’ascolto la platea durante la performance dell’Orchestra da Camera Kalòs Ensamble. L’evento è frutto della collaborazione tra Amici di Blu, Centro Studi Alto Molise e l’Ufficio per il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento.

AGNONE - È ancora grazie alla musica che gli Amici di Blu vogliono ricordare Giorgia Galasso. Sabato 2 aprile, l’associazione agnonese, con la collaborazione del Centro Studi Alto Molise e l’Ufficio per il Progetto Culturale della Diocesi di Trivento ha organizzato un evento che mette insieme musica, cultura e beneficenza.

A partire dalle ore 17.30 la Chiesa di San Marco Evangelista, ad Agnone, sarà teatro di un’esecuzione musicale d’eccezione. Sotto la Direzione del Maestro Daniele Terzano, l’orchestra da camera Kalòs Ensamble, con la voce del Soprano Oksana Koshuba, il Contralto Gilda Pennucci Molinaro eseguirà lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi per soli Orchestra d’Archi e continuo. Il tutto introdotto da un Maestro d’eccezione.

Sarà infatti il professor Pier Paolo Bellini, docente di Sociologia della Comunicazione presso l’Università degli Studi del Molise, a condurre il pubblico all’ascolto, dialogando con l’orchestra, e consentendo quindi a tutti di comprendere l’importanza dell’opera di Pergolesi anche grazie ad alcuni supporti visivi: le magnifiche opere dell’artista Carla Cerbaso.

L’appuntamento, organizzato a 5 anni dalla scomparsa di Giorgia Galasso, sarà anche l’occasione per commemorare le vittime della strada che, purtroppo, sono sempre di più, perfino in un piccolo contesto come il nostro. Per questa ragione i proventi della serata saranno devoluti a favore dell’AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada).

“Stare insieme e condividere. È il modo in cui vorremmo ricordare Giorgia anche quest’anno” hanno fatto sapere gli Amici di Blu. “Viviamo un momento storico-sociale tesissimo e, probabilmente, mai come questa volta, tutti sentiamo l’urgenza di passare poche ore insieme per esorcizzare le nostre paure e il nostro dolore alla ricerca di un po’ di speranza. Per queste ragioni - hanno concluso gli Amici di Blu - speriamo di poter vedere tutta la comunità calorosamente partecipe”.