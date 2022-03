Meteo: da MercoledÃ¬ classico Colpo di Coda invernale, in arrivo Pioggia e Neve a bassa Quota.

Da Mercoledì 30 Marzo ci sarà una sorta di colpo di coda invernale sull'Italia: arrivano pioggia, temporali e pure la neve fino a bassa quota. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di maltempo come ormai non si vede da tanto tempo e che metterà a rischio diverse regioni.

Dal punto di vista climatico e statistico la fine di Marzo e l'inizio del mese di Aprile risultano spesso ricchi di soprese a causa di imponenti scambi meridiani (dal Polo Nord verso il bacino del Mediterraneo) in grado di destabilizzare l'atmosfera.

Ed è proprio quello che accadrà nei prossimi giorni quando è attesa una svolta importante dopo un lungo periodo siccitoso.

La nostra attenzione si concentra dalla giornata di Mercoledì 30 Marzo quando sul comparto Nord europeo si creerà una sorta di "scivolo" che consentirà alle correnti artiche di investire dapprima le Isole Britanniche e poi anche la Francia. Questo flusso freddo dalle caratteristiche tardo invernali concluderà poi la sua corsa proprio sul bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano. Ecco quindi che l'aria fredda andrà ad "agganciare" una depressione già presente in sede mediterranea, dandole ulteriore linfa per la formazione di un profondo ciclone in veloce movimento verso il nostro Paese.

Vista la configurazione sinottica attesa a scala continentale, andrà prestata massima attenzione soprattutto ai settori tirrenici, ma successivamente anche al resto del Paese. Per questo motivo non sono dunque da escludere dei veri e propri nubifragi, con accumuli di pioggia fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato) in poco tempo: le regioni più a rischio saranno Liguria di Levante, Toscana, Lazio e Campania. Le piogge si estenderanno poi velocemente al resto delle regioni colpendo in particolare il Nord Est e quelle del Centro Sud. Complice il calo delle temperature tornerà anche la neve a quote via via più basse sia sull'arco alpino sia sugli Appennini.

Volgendo poi lo sguardo in avanti, dopo un Giovedì 1 Aprile ancora compromesso da piogge al Centro e al Nordest, dalla giornata di Venerdì 2 Aprile un ulteriore fronte instabile alimentato da correnti in discesa dal Nord Europa si approfondirà sui nostri mari, scatenando l'ennesima ondata di maltempo, con il rischio di temporali e piogge intense coinvolgendo questa volta maggiormente anche il Nord per colpire poi nuovamente i settori tirrenici.