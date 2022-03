Operai forestali: “Incendi fuori stagione, necessario creare squadre di pronto intervento”

Il Comitato degli Operai Forestali, alla luce dei numerosi roghi che nell’ultimo periodo hanno funestato il territorio molisano, propone alla Regione Molise di attivarsi per istituire squadre di pronto intervento operative in caso di incendi.

Gli effetti dei cambiamenti climatici, infatti, impongono di non abbassare la guardia nemmeno nei mesi in cui in passato i roghi erano molto rari. Motivo per cui, anche in considerazione dell’esperienza acquisita sul campo dai Forestali – già impegnati nel servizio antincendio nei mesi di luglio, agosto, settembre –, questi ultimi potrebbero essere un valido supporto per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

L’idea è quella di formare due squadre – una per provincia – composte da quattro o cinque unità chiamate a svolgere regolarmente le mansioni di cantieristica, previste in questo periodo, ma che, all’occorrenza, potrebbero essere precettate per raggiungere in tempi rapidi le zone interessate dalle fiamme nell’eventualità si verifichi un vasto incendio. Inoltre queste squadre potrebbero essere utilizzate per operazioni di prevenzione al fine di evitare eventi incendiari di grande portata, così come quelli che negli ultimi giorni hanno interessato le aree di Cerro al Volturno, Fornelli e Miranda.