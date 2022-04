Covid 19 Cessazione dello stato d'emergenza. Il sindaco Saia con ordinanza ripristina lo svolgimento delle fiere

Ordinanza Nr.6/2022 del 7 aprile 2022. OGGETTO: Ripristino svolgimento fiere nel territorio del Comune di Agnone a seguito cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO RICHIAMATA l‘Ordinanza Sindacale nr.3 del 10.3.2020 con la quale era stata determinata, tra le altre, la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale e delle fiere nel territorio del Comune di Agnone fino a nuovo provvedimento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTA l’Ordinanza Sindacale nr.11/2020 del 5.5.2020, adottata con i poteri sostitutivi dal Commissario Straordinario, con la quale è stato consentito da sabato 9 maggio 2020 lo svolgimento del mercato settimanale del sabato per le sole attività di vendita di generi alimentari e ortofrutticoli; VISTA l’Ordinanza Sindacale nr.14/2020 del 28.5.2020, adottata con i poteri sostitutivi dal Commissario Straordinario, con la quale è stata disposta la riapertura del mercato settimanale del sabato dal giorno 6 giugno 2020 nel rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza previste nell'Ordinanza Regionale nr.31 del 17.5.2020 ed in particolare di quelle previste nella parte riferita al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" dell'allegato "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

VISTO che con la stessa Ordinanza nr.14/2020 si disponeva, altresì, che restava sospeso, fino a nuovo provvedimento, lo svolgimento delle fiere nel territorio del Comune di Agnone, per cui era consentito il mercato settimanale nella giornata di sabato anche nelle settimane in cui era previsto lo svolgimento di fiera; VISTO il Decreto Legge nr.24 del 24.3.2022 relativo a "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

TENUTO CONTO di quanto riportato nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 relativa all’adozione di “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii., a seguito della cessazione dello stato di emergenza; Comune di AGNONE Provincia di Isernia protocollo nr. 0004677 del 07-04-2022

RITENUTO opportuno disporre il ripristino dello svolgimento delle fiere nel territorio del Comune di Agnone nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza richiamate nell’Ordinanza del Ministero della Salute dell’1.4.2022;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica";

O R D I N A 1) Il ripristino, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dello svolgimento delle fiere nel territorio del Comune di Agnone, nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate, ai sensi dell’art.10 bis del D.L. nr.52 del 22.4.2021 e ss.mm.ii., con Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022. 2) Il ripristino della disposizione di cui all’Ordinanza Sindacale nr.2 del 4.1.2001 che stabilisce le modalità di svolgimento del mercato settimanale nelle settimane in cui è previsto un giorno di fiera. 3) La trasmissione della presente ordinanza: - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia - al Presidente della Giunta della Regione Molise - all’A.S.Re.M; - al Comando Polizia Locale; - alla Stazione Carabinieri di Agnone; - alla Stazione Polizia di Stato di Agnone - all’ Ufficio Commercio; - agli organi di stampa. Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. Agnone, 7 aprile 2022