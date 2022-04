Agnone-Allarme processionarie, numerosi nidi in cittÃ .

È servito l’intervento dei vigili del fuoco, questa mattina a Agnone per bonificare i pini infestati dalle processionarie. Questi insetti, così chiamati perché allo stato larvale procedono in fila indiana, possono rivelarsi molto insidiosi per via dei peli urticanti di cui sono ricoperti.

La richiesta d’intervento è scattata intorno ale ore 15 del pomeriggio odierno. Sugli alberi di pino presenti nello spazio antistante l'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone erano presenti numerosi bozzoli di processionaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della compagnia di Agnone, supportati da una autoscala hanno provveduto a tagliare i rami infestati ed eliminare i bozzoli.

Quest’anno, complici anche le temperature miti, sono diversi gli interventi di bonifica già registrati ad Agnone. al cimitero i pompieri sono intervenuti gia due volte, e molte sono state le chiamate da parte di cittadini per i pini presenti nei giardini. I peli della processionaria possono creare problemi ai bambini, agli animali domestici (cani e gatti) e anche agli adulti. Possono essere infatti all’origine di reazioni allergiche, congiuntiviti, dermatiti e problemi di natura respiratoria. Per questo è bene fare attenzione.