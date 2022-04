Controesodo Pasquetta, code in autostrada. Vacanze finite per circa 11,5 milioni di italiani.

Sono 11,5 milioni gli italiani al rientro che hanno approfittato delle festività di Pasqua per trascorrere un po' di vacanza fuori casa, ma molti di più hanno colto l'occasione della Pasquetta per una gita fuori porta in giornata. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè in occasione del controesodo pasquale segnato dal traffico intenso verso le grandi città.

. Ben il 95% degli italiani in viaggio è rimasto entro i confini nazionali, con quasi uno su tre (29%) che è restato addirittura all'interno della propria regione di residenza, sempre secondo l'indagine. Sul podio delle destinazioni principali - precisa la Coldiretti - salgono a pari merito il mare e le città, con il 32% delle preferenze, seguiti da montagna (20%) e campagna (17%). E proprio per limitare i disagi del controesodo, Autostrade per l’Italia ha fornito alcune preziose indicazioni ai viaggiatori su quando e dove sono previste le maggiori code.

Le autostrade più a rischio

Traffico sostenuto a partire dal pomeriggio di Pasquetta, lunedì 18 aprile, con i disagi che potrebbero protrarsi anche per tutta la giornata di martedì 19 aprile. Considerato che molti italiani si sono spostati al Sud per godersi qualche giorno di relax, le situazioni più critiche riguardano le principali direttrici che portano al Nord Italia. In particolare, sono la A1 e la A14 le autostrade caratterizzate dalle maggiori code.