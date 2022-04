Calendario eventi estivi 2022: Riunione preparatoria aperta a chi Ã¨ interessato a collaborare, al teatro Italo Argentino di Agnone

Anche quest'anno la Pro Loco e il comune di Agnone convocano i cittadini, le attività commerciali e imprenditoriali, le associazioni ad una riunione propedeutica alla realizzazione del calendario degli eventi estivi 2022.

Importante è la collaborazione e la partecipazione di tutti affinchè si possano realizzare eventi tali da attrarre il grosso pubblico per poter dare ossigeno ad una economia in crisi e aggravata ulteriormente da due anni di chiusure di molteplici attività a causa della pandemia da Covid 19.

Il calendario degli eventi estivi è indispensabile per questo territorio tenendo conto che la stagione estiva non si limita ai soli 15 giorni del mese di agosto ma che possa prevedere eventi già dal mese di giugno fino alla fine di settembre inoltrato per poter raggiungere gradualmente una programmazione degli eventi spalmati nell'intero arco dell'anno. L'intento da perseguire è quello di un turismo strutturato e non estemporaneo che prevede varie formule di finanziamento a partire dal pubblico, partenariato pubblico privato, privato.

Cosi comune e pro loco invitano alla partecipazione alla riunione di questa sera 29 Aprile alle ore 21.30 presso il Teatro Italo Argentino:

"Associazione Turistica Pro Loco Città di Agnone

Quest'anno sarà fondamentale per la ripresa del nostro tessuto economico: come si é già osservato nella scorsa stagione, infatti, la pandemia ha cambiato le preferenze dei turisti che hanno spesso scelto di visitare le aree montane anziché i centri maggiori, generando un incremento nei flussi turistici sul nostro territorio che ci si aspetta si ripeta anche nei prossimi mesi.

La crescita del numero delle persone che visitano il nostro territorio rappresenta, per le attività e per la cittadinanza tutta, una vera e propria boccata d'ossigeno all'alba di un'era di speranza e dinamismo.

Rispetto a questa tendenza Agnone, da sempre centro di maggiore richiamo dell'Alto Molise, deve essere pronta a una accoglienza organizzata e di qualità.

Vogliamo mostrare a coloro che avranno modo di trascorrere delle giornate presso la nostra città che qui vive una comunità attiva e unita che ha voglia di resistere e che Agnone è un posto in cui vale la pena tornare, un posto ricco di bellezze architettoniche, culinarie, artistiche, ambientali e, allo stesso tempo, pulsante di idee e energie nuove per valorizzare queste risorse.

È, quindi, intenzione del Comune di Agnone e dell'Associazione Turistica Proloco, al fine di organizzare al meglio eventi, manifestazioni, attività ricreative, culturali, enogastronomiche e di intrattenimento musicale, che siano volano di attrazione e promozione per il nostro territorio, incontrare tutti gli attori che vogliano essere protagonisti per il rilancio della nostra comunità.

A tali fini, viene indetta una riunione pubblica per il giorno 29 aprile 2022 (venerdì) alle ore 21.30 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, alla quale sono invitati a partecipare tutte le Attività Commerciali, le Associazioni e i Privati Cittadini interessati alla collaborazione e/o realizzazione del calendario eventi 2022. "

Agnone (IS) lì 19/04/2022

IL SINDACO IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO F.to Dr. Daniele SALI F.to Avv. Giuseppe MARINELLI