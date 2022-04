Le campane suonano a tutto spiano e a tutte le ore? È un abuso, ecco perché

Riceviamo da un gruppo di cittadini una segnalazione nella quale si mette in evidenza il suono delle campane. Citano la norma che regola il suono delle campane che che fa riferimento alla circolare n33 del 2002 del Comitato degli enti e beni ecclesiastici che ha carattere praticamente imperativo. vedi circolare allegata

La circolare chiarisce che il suono delle campane è consentito in casi assai limitati:

indicare le celebrazioni liturgiche o manifestazioni di preghiera;

scandire i momenti più importanti della comunità cristiana, come feste e lutti;

richiamare al mattino, a mezzogiorno e a sera il saluto a Maria.

E’ necessario che i vescovi, inoltre, stabiliscano gli orari in cui le campane possono essere suonate e le uniche eccezioni ad un uso durante il giorno possono essere quelle di Natale e Pasqua, in cui, normalmente, è accettabile che si suonino anche mezzanotte. I rintocchi devono essere limitati a scandire le ore o, tuttalpiù, le mezz’ore e certamente non si può suonare le campane ogni quarto d’ora (come, invece, spesso avviene).

La durata del suono “non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.”

I cittadini invece sostengono che ad Agnone si deroga alla norma, pertanto suonano troppe volte e troppo a lungo, e sostengono che suonano anche nelle chiese quando sono chiuse