Floralia 2022, a Capracotta il concorso per chi attraverso il linguaggio dei fiori e del verde, vuole valorizzare il proprio paese

Il Comune di Capracotta, la Pro Loco e il Giardino della Flora Appenninica presentano il concorso "FLORALIA”

L'INIZIATIVA rientra tra i progetti che intendono migliorare l'immagine di Capracotta sensibilizzando il cittadino alla cultura del verde, alla promozione del bello e del decoro urbano.

L’OBIETTIVO del concorso è quello di valorizzare, tramite il linguaggio dei fiori e del verde, il legame affettivo che i cittadini hanno per il proprio paese, premiandone gli interventi e le collaborazioni migliori.

IL CONCORSO "FLORALIA" che prende il nome dai giochi celebrati nell'antica Roma per onorare Flora, la dea romana e italica della fioritura, è aperto a tutti: i cittadini di Capracotta, a coloro che possiedono o hanno in locazione un’abitazione, un’attività commerciale o artigianale.

Inoltre, le attività commerciali – artigianali potranno presentare un progetto per migliorare e mantenere una eventuale area pubblica. Il progetto, preventivamente approvato dal Comune, dovrà essere realizzato a proprie spese sia per le opere di sistemazione a verde che per la manutenzione. In cambio si avrà la visibilità del logo/ragione o denominazione socia-le/ditta/marchio sul cartello predefinito dall’Amministrazione per lo specifico scopo.

UNA APPOSITA COMMISSIONE premierà coloro che con gusto ed innovazione abbelliranno le parti esterne della propria abitazione o degli spazi comuni, secondo criteri stabiliti dal disciplinare del concorso, che sono:

- giusta combinazione cromatica e tipologia dei fiori e delle piante - armonia d'inserimento del verde nello spazio urbano - originalità della composizione nella sua totalità - sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante

Al momento dell’iscrizione, che avverrà tramite messaggio WhatsApp al numero 3500357084(Capracotta informa) o alla mail prolococapracotta@gmail.com, sarà consegnato un apposito cartello numerato con il logo del concorso, che dovrà essere esposto nei pressi dello spazio arredato.

VALUTAZIONE: nel periodo tra luglio ed agosto, senza alcun preavviso, la commissione effettuerà le visite ed assegnerà il punteggio per la classifica finale.

PREMI Al primo, secondo e terzo classificato verrà consegnata una pergamena simbolica e un buono da spendere, l’anno successivo, in piante e fiori.