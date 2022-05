“Certamen - Amice, Latine discere” il 13 maggio, presso l’Istituto comprensivo “I. Petrone” di Campobasso

Si informa che il giorno 13 maggio, presso l’Istituto comprensivo “I. Petrone” di Campobasso, nella sede di via Alfieri, 80, si svolgerà la manifestazione “Certamen - Amice, Latine discere”, il concorso di latino aperto alle scuole d’Italia, che, nato proprio in seno alla scuola del capoluogo, è giunto quest’anno alla sua X edizione.

A partire dalle ore 15,00, gli studenti partecipanti, tra i quali quelli delle scuole di Foggia e Trinitapoli, si cimenteranno con una traduzione di latino, sotto la supervisione dei docenti del Liceo classico. Alle ore 16,00 inizierà il workshop “La didattica del Latino nella scuola secondaria di primo grado: proposte operative, metodologiche e buone pratiche”, destinato ai docenti e ai Dirigenti delle scuole della regione.

Il workshop si aprirà con i saluti iniziali del Dirigente scolastico dell’I. C. Petrone, dott. Giuseppe NATILLI, ai quali seguiranno gli interventi da remoto di personalità note per il loro contributo allo studio del latino: il dott. Luca Desiata, che presenterà il suo ultimo libro “Il latino per avere successo nella vita”, e i professori Sergio Nicola e Franca Nicco che disquisiranno sull’insegnamento del latino nella scuola secondaria di I grado nell’era digitale.

Moderatore dell’evento sarà il professore Guido Pette.

La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso avverrà il prossimo 3 giugno.