TERMOLI 15 Giugno 2022: In serata, per cause ancora in corso di accertamenti, su una via sita nella immediata periferia cittadina, un articolato ha preso fuoco

Lievi ferite sono state riportate dall'autista per mettersi in salvo

Immediato è stato l'intervento della prima partenza del Comando VVF di Campobasso onde evitare il peggio

In loco anche due volanti della polstrada del capoluogo molisano per quanto di propria competenza