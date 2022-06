Corpus Domini 2022 a Campobasso: il rammarico della regina del folklore, RosaÂ Socci, per non essere stata resa partecipe all'organizzazione dell'evento

Si è svolta questa mattina a Campobasso la conferenza stampa della regina del folclore campobassano Rosa Socci. Location della conferenza, non a caso, il centro storico della città, luogo caro a Socci e soprattutto protagonista di quella che è la festa più attesa da tutti i molisani: il Corpus Domini.

E proprio il Corpus Domini è stato l'argomento chiave della conferenza, gli eventi che si terranno in questi giorni, l'abbellimento della città, i mercatini con i prodotti locali e per finire i concerti di Sabato 18 e Domenica 19 a Selvapiana.

Grande è stato il rammarico di Socci per non essere stata interpellata o quantomeno presa in considerazione dall'Amministrazione comunale non solo per l'allestimento ma anche per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi che, a quanto afferma, avrebbe sicuramente potuto puntare di più sul folclore.

"In quanto tutor della regione Molise - afferma Socci - esprimo il mio rammarico per non essere stata presa in considerazione per tutto ciò che riguarda gli eventi in programma per questi giorni.

Il folclore - continua Rosa Socci - è stato sempre e da sempre protagonista di questa festività. Molte le Associazioni cittadine che negli anni hanno organizzato eventi e manifestazioni che avevano come protagonista prorpio il folclore campobassano, associazioni che si occupavano e preoccupavano di rendere parte attiva del Corpus Domini ogni contrada del borgo antico, senza estrometterne nessuna. Parlo di Piazza dell'Olmo, Contrada Santa Maria, e tante altre che ad oggi, noto con grande tristezza, essere state abbandonate a loro stesse anche per quanto riguarda gli allestimenti per questi giorni di festa".

Non sono mancati, da parte della regina del folklore, neppure dei riferimenti al Sindaco Gravina.

"L'avvocato Gravina - dice infatti la Socci - sa benissimo della mia nomina a tutor della regione Molise, motivo per cui avrebbe potuto quantomeno interpellarmi su quella che è stata, qualche anno fa, un'idea realizzata dalla Polifonica Monforte e dall'allora Assessore Colagiovanni e che prende il nome di "Città dei Misteri. Questa iniziativa - continua - altro non sono che le casette che possiamo vedere in pieno centro, che propongono e pubblicizzano i nostri prodotti locali. Ed è proprio questo - tiene a sottolineare Rosa - la cosa da tenere a mente, la pubblicità dei prodotti locali, e non come si usa dire oggi nel gergo pubblicitario, il marketing. Noi siamo italiani, siamo molisani, e non c'è cosa piùà bella di leggere ed usare termini della nostra bella lingua.

Anche a proposito della Polifonica Monforte, il Sindaco Gravina, non ha minimamente tenuto in considerazione nè me in quanto figura di tutor nè e soprattutto l'associazione che da sempre si è occupata di organizzare tutto ciò che riguarda il folclore anche e soprattutto nei giorni del Corpus Domini. "

Una mancanza di comunicazione, dunque, stano a quanto riferisce la Socci, tra l'associazione e l'amministrazione comunale.

"Ci tengo a sottolineare che il folclore ha soltanto due colori, il rosso ed il blù, che sono i nostri colori, quelli di questa città. Ad oggi tocca rimpiangere i Sindaci che in passato hanno governato questa città, che avevano in grande considerazione queste zone. Non rimpiango le persone, bensì le figure.

Mi sarebbe piaciuto essere tenuta in considerazione dal Sindaco Gravina prorpio in quanto tutor, cosa che invece non è avvenuta".

Non manca di parlare neppure dei maxi concerti che quest'anno saranno ben 2: " Nulla da dire sulla scelta degli artisti, di grande calibro come d'altronde tutti quelli che hanno suonato la Domenica del Corpus Domini a Campobasso, quello che da più fastidio è lo stravolgimento di un cartellone storico che, da sempre, ha visto il maxi concerto gratuito e soprattutto in piazza. Ciò che fa più male, non è il prezzo simbolico del biglietto, ma il gesto di "offrire" da parte dell'amministrazione comunale, un concerto gratuito e facilmente raggiungibile a tutti i cittadini.

Il cittadino campobassano - conclude Rosa Socci - per tutto l'anno non chiede nulla all'amministrazione dal momento che sa che proprio durante il Corpus Domini la stessa metterà in campo tutte le forze economiche del caso".

Altra precisazione che tiene a fare Socci, è sul diverso prezzo dei biglietti per gli artisti. "Come mai - si chiede - questa differenza di prezzo? Un Mario Biondi vale forse meno di un Piero Pelù? In conclusione ribadisco la mia contrarietà a questi concerti per location e prezzo, poichè in questo modo non si è fatto altro che stravolgere un cartellone storico che da anni e anni è stato la base culturale di questa città".