L'avviso per l'affido in locazione della baita e i servizi igienici di Prato Gentile del Comune di Capracotta

Avviso pubblico per l’affidamento in locazione della baita e dei servizi igienici situati in località Prato Gentile del Comune di Capracotta

Al locatario spetterà gestire i servizi di bar e ristorazione a favore degli avventori della baita oltre alla gestione dei servizi igienici sopra specificati e all’organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona e decorosa tenuta degli immobili (pulizie, manutenzione ordinaria, ecc.)

.Il canone annuo di concessione posto a base di gara ammonta ad € 6.000,00 + IVA se dovuta

Il locatario dovrà garantire un’apertura quotidiana della baita che sia la più ampia e continuativa possibile, comprendente comunque i periodi dal 1° dicembre al 15 aprile e dal 15 giugno al 15 settembre oltre a tutti i fine settimana (sabato e domenica) e i giorni festivi. E’ facoltativa l’apertura durante il mese di novembre. Dovrà essere inoltre garantita l' apertura anche in giorni e/o periodi diversi da quelli sopra elencati in caso di iniziative programmate dal Comune, su richieste che gli pervengano con anticipo di almeno 15 giorni.

Leggi avviso integrale : https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2022/B/bando-baita.pdf