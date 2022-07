Concorso internazionale su giovani e agricoltura, la Rete rurale nazionale candida il Molise

Cavaliere: "Grande riconoscimento per la nostra Regione, inserita tra le quattro buone pratiche in Italia con l'azienda Orominerva, che parteciperà al RIA 2022". A Bruxelles le premiazioni finali

CAMPOBASSO. In relazione all'iniziativa europea Rural Insperation Award 2022 (RIA), concorso internazionale quest'anno basato sul tema "Il futuro è giovane", la Rete rurale nazionale ha inserito la Regione Molise tra le quattro buone pratiche italiane da presentare a questa prestigiosa rassegna.

"Un motivo di enorme soddisfazione - commenta l'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere - per la nostra terra, che ha l'onore di rappresentare l'Italia e di promuovere se stessa in un evento di assoluto livello, e soprattutto per l'azienda prescelta, che incarna alla perfezione lo spirito di cambiamento e la voglia di riscatto di una nuova generazione molisana che non si arrende al disfattismo e al declino e lavora con competenza e passione per proiettare passato e tradizione nel futuro".

L'azienda in questione, candidata al concorso, è Orominerva. Nata a Cerro al Volturno dal sogno di Nico Colicchio, che dopo gli studi universitari e diverse esperienze lavorative ha deciso di tornare nel paese d'origine per dare vita al suo olio extra vergine di oliva, i suoi pesti, le creme spalmabili ed altre eccellenze attraverso la combinazione magica di creatività, qualità, aria e acqua pulita e microclima eccezionale.

Le quattro categorie tematiche del RIA 2022, legate alla visione a lungo termine per le aree rurali, sono: Futuri verdi, Futuri digitali, Futuri resilienti e Futuri innovativi e socialmente inclusive. La giuria nominerà un vincitore per ciascuna delle quattro aree di interesse. Inoltre, il voto popolare premierà un progetto che coinvolge i giovani delle aree rurali, tramite votazione online, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà a Bruxelles nel prossimo mese di ottobre.

"Tutto il Molise - aggiunge l'assessore - farà ovviamente il tifo per Orominerva, una storia di successo che non nasce per caso ma è figlia di un sistema virtuoso ed efficace. L'azienda infatti è stata sostenuta e accompagnata in questi anni di crescita e trasformazione dalla Regione tramite il PSR, è riuscita quindi ad acquistare la sua nuova linea di produzione e ad implementare la propria attività commerciale, grazie anche alla realizzazione di un sito e-commerce".

"L'auspicio - conclude Cavaliere - è che realtà come Orominerva diventino sempre più numerose sul territorio e tra loro interconnesse. Perché è importante investire, cambiare, sperimentare e rinnovare, ma è altrettanto fondamentale unire le forze e fare rete per un'agricoltura capace di garantire in modo strutturale sviluppo e benessere".