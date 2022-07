Bersaglieri, la Fanfara per le vie di Agnone eseguirà celeberrime melodie ritmate dal "passo di corsa"

Dopo avere ospitato lo scorso anno la Banda Musicale del 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, Agnone apre le porte ad un’altra “specialità” dell’Esercito Italiano.

Giovedì 4 agosto, a partire dalle ore 19.00, sarà la Fanfara dell’8° Reggimento “Bersaglieri” a far echeggiare per le strade della nostra Cittadina celeberrime e storiche melodie, tutte eseguite con strumenti a fiato e cadenzate dal passo “di corsa” che caratterizza ogni sfilata dello storico Corpo militare. I cappelli neri piumati, emblemi per eccellenza dei Bersaglieri, animeranno il corso Agnonese e, nella serata, i Militari si esibiranno nel concerto gratuito, che si terrà sul loggione antistante la Pontificia Fonderia Marinelli.

A conclusione attraverseranno di corsa le vie cittadine per congedarsi da Agnone, eseguendo l’Inno di Mameli dinanzi il Monumento ai Caduti posto in Piazza Unità d’Italia. Il complesso bandistico sarà diretto dal Maestro-Luogotenente Marco Di Lucia, mentre hanno assicurato la loro presenza i Generali di Brigata dell’Esercito Giuseppe Morabito, Nunzio Paolucci e Sergio Testini.

La serata sarà presentata dal Maggiore Carmine Cavarozzi coadiuvato dal Sig. Bruno Cerimele.

Un appuntamento assolutamente da non perdere e che si inserisce fra le manifestazioni clou del programma dell’Estate Agnonese 2022.

IL SINDACO Dr. Daniele SAIA