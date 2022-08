Agnone, sconto del 5% in una pasticceria se porti con te un amico a zampe

Ad Agnone in una famosa pasticceria posta nel centro cittadino il cliente che entra per fare acquisti con il proprio cagnolino riceve in cambio uno sconto sugli acquisti del 5%

E' sempre più frequente vedere persone che passeggiano, vanno a fare la spesa, sorseggiano un drink in un bar, accompagnati da animali da compagnia. Ma purtroppo non in tutti i locali e' permesso l'ingresso agli animali, invece la titolare della pasticceria, Roberta, con le dovute precauzioni adottate per garantire la sicurezza degli alimenti, permette e premia il cliente con cane a seguito.

La legge, In linea generale, non vieta di portare con sé il proprio cane quando si entra in un luogo aperto al pubblico.

Tuttavia, il gestore ha la facoltà di stabilire condizioni per l’ingresso, tra cui anche quella di non introdurre animali.

In questi casi, dovrebbe essere esposto un cartello all’ingresso, in posizione ben visibile, per avvertire del divieto la clientela ed evitare spiacevoli discussioni.

La pasticceria agnonese ha scelto, per amore degli animali, di non lasciarli fuori, anzi li accolgono con uno sconto sui prodotti venduti