Florinda Vecchiarelli e Gelsomino De Vita festeggiano 50 anni di matrimonio. Gli auguri della famiglia e gli amici

Nozze d'oro per Florinda Vecchiarelli, dirigente scolastica in pensione, e Gelsomino De Vita, ex dirigente del laboratorio Analisi dell' Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone ed Ex Sindaco.

Ecco il messaggio di auguri di tutta la famiglia, degli amici per questa splendida meta raggiunta: .

“Un semplice augurio di buon 50mo anniversario di nozze a Mino e Florinda. Una gioia per tutta la famiglia e gli amici che festeggiano con loro questo bel traguardo d'amore. Ad maiora sposi!”

Auguri da Altomolise.net