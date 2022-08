Giornate culturali al castello di Pescolanciano:Suggestioni di racconti, di musica e di cammini senza tempo il 20 e 21 agosto

Continuano le giornate culturali al castello ducale di Pescolanciano organizzate dall’associazione Intramontes. Il 20 e 21 agosto sarà la volta di incontri votati alle suggestioni. Suggestioni di racconti, di musica e di cammini senza tempo.

Il programma del fine settimana, infatti, prevede per il pomeriggio di sabato 20 agosto alle ore 18:30 la presentazione del libro sui sogni di uno dei personaggi più misteriosi che abbia mai vissuto a Pescolanciano “Pasquale Maria d’Alessandro. Il sogno del Duca alchimista”. Un libro dove le storie tramandate dalla famiglia e la fantasia dello scrittore si incontrano dietro la semplice domanda: “e se…?”, sempre destinata a creare universi paralleli. Come quello in cui lo scrittore Peppino Magnetta colloca il duca Pasquale Maria d’Alessandro, nel 1799 in piena rivoluzione napoletana, e dove trovano spazio i racconti della vita di Pasquale recuperati dalla sua corrispondenza e il sogno di una storia modificata da un evento incredibile. “Un progetto complicato” ci dice l’autore “per un libro inedito le cui vendite saranno destinate a finanziare altri studi su Pasquale Maria.”

A seguire, nella tarda serata di sabato 20 alle ore 21:00, si terrà il concerto di Liana Marino, cantautrice molisana di spessore che ben si inserisce nel tema delle suggestioni. Non è un caso che sia stata premiata in vari concorsi e che sia stata finalista al premio Tenco grazie alle sue sonorità ricercate. Liana intratterrà il suo pubblico con l’ultimo album “Partenze: un viaggio tra musica e racconti”, un disco nato come un percorso di ricerca che scava nelle emozioni, un processo alimentato col viaggio nella conoscenza di sé stessi e degli altri, di luoghi remoti ma anche di quelli poco distanti. Affronta il timore di perdersi e allo stesso tempo il desiderio di ritrovarsi in altri luoghi e in altri tempi.

Domenica 21 agosto, alle ore 9:00 comincia un viaggio indietro nel tempo, una passeggiata sul tratturo Castel di Sangro – Lucera per portare simbolicamente il grano di Sant’Anna alla storica Tresca di Carovilli. Attraverso storia, cultura e natura sarà possibile percorrere in compagnia dell’APS Intramontes un percorso di circa 6,5 km, da Pescolanciano a Carovilli, adatto a camminatori grandi e piccini. Lungo il percorso un affaccio alla torre medievale di Santa Maria dei Vignali ed alle mura sannitiche ancora ben visibili ed una dolce visita all’apiario Mielisano nato da pochi mesi sul tratturo.

Infine, alle 18:30 di domenica 21 agosto, presentazione della raccolta di racconti di Rosanna Carnevale, scrittrice e pianista, insegnante per oltre un trentennio, attualmente direttore editoriale di una casa editrice. Quindici racconti alimentati da uno sguardo discreto sull’incedere della vita, sugli inciampi e sui progressi, sulle felicità, sulle malinconie e i drammi, sulle gioie serene, sul viluppo irresistibile di materia che ci riguarda tutti. Giardini, città, paesaggi intimi e materiali, tracce di donne e uomini indaffarati a vivere nel proprio tempo e nell’unicità di se stessi affiorano in questi Racconti che alternano intimismo e azione, attardandosi in spazi larghi o più compressi, attraverso una scrittura asciutta, nutrita di suggestioni, elegante e moderna.

Tutte le informazioni sui quattro appuntamenti sono disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/intramontes.it/ o via sms e WhatsApp al 351 799 5074.