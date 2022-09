L'area archeologica sannitica di Pietrabbondante e quella romana di Sepino incluse nei 30 voli mozzafiato alla scoperta del patrimonio archeologico italiano

L''area archeologica sannitica di Pietrabbondante e quella romana di Sepino sono incluse fra i 30 voli alla scoperta del patrimonio archeologico italiano della nuova campagna promozionale del Ministero della Cultura:

IN VOLO SULL' ARCHEOLOGIA E SULLA BELLEZZA ITALIANA / i droni protagonisti della nuova campagna del Ministero della Cultura, 30 voli mozzafiato alla scoperta del patrimonio archeologico nazionale

IN VOLO SULL' ARCHEOLOGIA E SULLA BELLEZZA ITALIANA / i droni protagonisti della nuova campagna del Ministero della Cultura, 30 voli mozzafiato alla scoperta del patrimonio archeologico nazionale

IN VOLO SULL' ARCHEOLOGIA E SULLA BELLEZZA ITALIANA / i droni protagonisti della nuova campagna del Ministero della Cultura, 30 voli mozzafiato alla scoperta del patrimonio archeologico nazionale

, un giovane video artist che quest’estate ha girato l’Italia con droni di nuova generazione che ben si prestano a documentare il patrimonio culturale nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio, ma anche quelle per la tutela ambientale e dei visitatori.

, un giovane video artist che quest’estate ha girato l’Italia con droni di nuova generazione che ben si prestano a documentare il patrimonio culturale nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio, ma anche quelle per la tutela ambientale e dei visitatori.

per la regia di

per la regia di

Il progetto è realizzato dall’Ufficio Stampa del MiC in collaborazione con la Direzione Generale

Il progetto è realizzato dall’Ufficio Stampa del MiC in collaborazione con la Direzione Generale

: «Una nuova occasione per guardare il patrimonio culturale con uno sguardo inedito. Sono sicuro che queste immagini susciteranno in tanti la voglia di conoscere e visitare questi luoghi meravigliosi che tutto il mondo ci invidia».

: «Una nuova occasione per guardare il patrimonio culturale con uno sguardo inedito. Sono sicuro che queste immagini susciteranno in tanti la voglia di conoscere e visitare questi luoghi meravigliosi che tutto il mondo ci invidia».

Per il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna: «L’evoluzione tecnologica permette oggi di volare con maggiore semplicità sul patrimonio culturale, lo sguardo dall’alto è sempre stato fondamentale per la ricerca archeologica e la tutela del territorio».

Per il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna: «L’evoluzione tecnologica permette oggi di volare con maggiore semplicità sul patrimonio culturale, lo sguardo dall’alto è sempre stato fondamentale per la ricerca archeologica e la tutela del territorio».

Per il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna: «L’evoluzione tecnologica permette oggi di volare con maggiore semplicità sul patrimonio culturale, lo sguardo dall’alto è sempre stato fondamentale per la ricerca archeologica e la tutela del territorio».