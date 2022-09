Al Castello di Pescolanciano rappresentazioni, concerti e visite per salutare la fine della stagione estiva.

IL CASTELLO D’ALESSANDRO SALUTA LA STAGIONE

Rappresentazioni, concerti e visite per salutare la fine della stagione estiva.

Nel fine settimana in arrivo, 23-25 settembre 2022, sono stati concentrati gli ultimi eventi che sanciranno la chiusura della stagione estiva del castello ducale d’Alessandro di Pescolanciano.

Venerdì sera alle ore 21:00 sarà messa in scena “L’amore medico” di Molière, opera rivisitata e diretta dalla compagnia C.A.S.T. di Isernia.

Si tratta di un progetto che vede coinvolti ragazzi di varie età, alle prese con una commedia impegnativa ma molto divertente. “Un impegno che è durato tutta l’estate con l’intento di avvicinare non solo i ragazzi al teatro, ma anche al grande spettacolo” afferma Salvatore Mincione Guarino, responsabile della compagnia. “Sono vent’anni che portiamo avanti laboratori per avvicinare le persone al teatro: lo abbiamo fatto con le case circondariali e anche con i malati di Parkinson, sempre con ottimi risultati”.

La chiusura delle attività coinciderà anche con la XXIII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, organizzate annualmente dall’Istituto Italiano dei Castelli e dalle relative sezioni regionali. Come negli scorsi anni, il Castello d’Alessandro aderirà aprendo le porte ai visitatori che potranno in autonomia scoprire il prezioso lavoro di valorizzazione portato avanti ormai dal 2018 dall’APS Intramontes, in accordo con il comune di Pescolanciano e con il supporto della famiglia d’Alessandro. Un evento inserito anche nelle “passeggiate patrimoniali” a cura del Consiglio d’Europa.

Nella giornata di sabato 24 i visitatori saranno accolti in costume d’epoca da vari personaggi, tra cui la più giovane discendente della famiglia d’Alessandro, che racconteranno storie e aneddoti di famiglia: aperture dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Domenica 25, dopo l’apertura della mattina dalle 10:00 alle 13:00, nel pomeriggio alle 17:00 si esibirà la Piccola Orchestra C.O. Panzillo con un concerto di chiusura della stagione estiva per il Castello d’Alessandro, che riaprirà alle visite il prossimo anno.

La Piccola Orchestra C. O. Panzillo allieterà la serata con un concerto di musiche popolari napoletane: si tratta di un itinerario strumentale e canoro che si snoda attraverso cinque secoli di storia, dalle origini ai giorni nostri, eseguendo tutti i brani nel rigore della tradizione con cui vennero creati. In caso di pioggia il concerto si terrà al chiuso, presso l’edificio Taverna del Duca.

Le visite al castello saranno libere, con eventualmente ingressi contingentati per una migliore organizzazione, e sarà gradita qualsiasi donazione a favore del progetto di riqualificazione del Castello.

Il concerto di domenica pomeriggio prevede un contributo di 10€ e la possibilità di prenotare i soli posti a sedere scrivendo un messaggio al numero: +39 351 799 5074.