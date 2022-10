La Polizia di Stato assume 1.188 agenti, pubblicato il bando di concorso.

Vuoi diventare un poliziotto? Allora non perdere questa occasione e partecipa al concorso, aperto a tutti, che è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Si tratta del #concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 #allieviagenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti.