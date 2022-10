5Â° Festa della Mela di Castel del Giudice, tutto il programma

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2022 una nuova Edizione Esperienziale nel paese dello sviluppo sostenibile del Molise, tra visite guidate, degustazioni, oltre 40 stand di produttori, trekking, musicisti di strada e tante sorprese.



Tantissime le esperienze e gli eventi in programma per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice (IS) - Edizione Esperienziale, che sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 inonderà di profumi e sapori il paese dell’agricoltura e dello sviluppo sostenibile, in Molise, al confine con l’Abruzzo. Due giorni tra laboratori del gusto, visite guidate, escursioni nella natura d’autunno, street band e tante attività da vivere nell’abbraccio dei colori del foliage autunnale. Il cuore di Castel del Giudice vedrà oltre 40 stand dei migliori produttori biologici e artigianali del territorio, ma non mancheranno food truck con prelibatezze a km zero, ricette e prodotti tipici molisani e abruzzesi, mentre gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival, tra cui le Girlesque, la prima street band tutta al femminile d’Italia e i No Funny Stuff, jug band pronta a divertire tutti con originalissimi strumenti musicali auto costruiti, riempiranno di magia e di musica le vie e le piazze, fino all’albergo diffuso Borgotufi.

L’ingresso alla manifestazione sarà libero e gratuito. Il Mercato dei produttori biologici e artigianali aprirà a partire dalle 15:00 di sabato 15 ottobre, sul corso adiacente la piazza principale del paese, dove saranno allestiti i Giochi di una volta di Cai Mercati amati da grandi e piccoli, mentre la domenica già dalle 10:00 del mattino. Ma entrambe le giornate saranno piene di attività: sabato sarà dedicata soprattutto alle visite guidate la mattina tra il Giardino delle Mele Antiche, il birrificio Malto Lento e l’Apiario di Comunità e alla raccolta sul campo delle patate viola MaCubo e nel pomeriggio alle degustazioni di mele antiche, birra agricola e miele millefiori, per concludere con il concerto rock della band Echo. Alle 16:00 sarà inoltre inaugurata la Casetta dell’Acqua di Castel del Giudice.

Domenica 16 ottobre vedrà tra gli eventi speciali, il convegno alle ore 11:00 nella sala conferenze di Borgotufi dedicato al turismo in Appennino e le Green Communities, con esponenti nazionali di Legambiente e dell’UNCEM, il trekking someggiato a cura del Piano del Cibo di Castel del Giudice con il poeta contadino Carmine Valentino Mosesso (alle ore 15:00), la passeggiata narrativa tra le foto della mostra itinerante #IlMoliseaCasatua sui luoghi più affascinanti del Molise, guidati da Paolo Pasquale di TurismoinMolise fra le casette in pietra dell’albergo diffuso Borgotufi (ore 17:00).

Ci sarà tanto da sperimentare e da assaporare, come gli speciali menu a base di mela preparati dai ristoranti di Borgotufi e dal Vecchio Mulino. Ad apprezzarli, domenica, anche i viaggiatori del treno storico della Transiberiana d’Italia, che giungeranno a Castel del Giudice in occasione della Festa della Mela.

Per partecipare alle singole esperienze e attività, bisogna contattare i numeri di telefono (anche WhatsApp) indicati nel programma. La 5° Festa della Mela - Edizione esperienziale è organizzata dal Comune di Castel del Giudice con la Pro-Loco G. Caldora - Castel del Giudice e la collaborazione delle aziende e le associazioni del territorio.

La manifestazione rientra nel programma Turismo è Cultura della Regione Molise.

PROGRAMMA

SABATO 15 OTTOBRE 2022

MERCATO dei produttori biologici e artigianali e GIOCHI DI UNA VOLTA in Via Roma – dalle ore 15.00

Stand e food truck per scoprire e assaporare i prodotti del territorio molisano e abruzzese, con oltre 40 produttori.

ESPERIENZE

Ore 9.30 -12.30

Visita Giardino delle Mele Antiche, al Birrificio agricolo Malto Lento e all’Apiario di Comunità di Castel del Giudice, a cura dell’azienda agricola Melise. (20 euro)

Ritrovo presso Melise.

Prenotazioni:

Emanuele Scocchera 379 2616005 (anche WhatsApp)

Ore 10.00 e ore 12.00

Visita guidata con raccolta delle PATATE VIOLA MaCubo. Ritrovo: zona pic nic.

Prenotazioni: Marcello Mosesso 3351036671

DEGUSTAZIONI

Ore 16:00: Degustazione Mele Antiche a cura di Michele Tanno associazione Arca Sannita

Ore 17:00: Degustazione Birra Agricola Malto Lento

Ore 18.00: Degustazione Miele dell’Apiario di Comunità di Castel del Giudice

Prezzi: 15 euro per la singola e 20 euro per due degustazioni.

MALTO ROCK

Ore 20.30

Malto Rock con il concerto della band Echo e stand gastronomici in Piazza Marconi.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

MERCATO dei produttori biologici e artigianali e GIOCHI DI UNA VOLTA

in Via Roma – dalle ore 10.00

Stand e food truck per scoprire e assaporare i prodotti del territorio molisano e abruzzese, con oltre 40 produttori.

ESPERIENZE

Ore 15.00

Trekking someggiato a cura del Piano del CIBO di Castel del Giudice, con il poeta contadino Carmine Valentino Mosesso e le asine Giulia e Rosina.

Prenotazioni: Carmine 3288506220

INCONTRI

ore 11:00

Sala convegni Borgotufi – Albergo diffuso

Convegno su Turismo e Ambiente, opportunità per le Green Communities della Montagna Appenninica.

ore 15:00

Esclusivamente per i viaggiatori del Treno storico della Transiberiana d'Italia

visita guidata tra il Giardino delle Mele Antiche dell’azienda agricola Melise, il Birrificio Malto Lento e l’Apiario di Comunità di Castel del Giudice.

LABORATORI

ore 16.00

Attività per bambini a cura del Circolo Legambiente di Castel del Giudice (Piazza Marconi)

PASSEGGIATA NARRATIVA a BORGOTUFI

ore 17.00

Passeggiata narrativa tra le foto della mostra itinerante #IlMoliseaCasatua sui luoghi più affascinanti del Molise, guidati da Paolo Pasquale di TurismoinMolise fra le casette in pietra dell’albergo diffuso Borgotufi.

Prenotazioni: Borgotufi Albergo Diffuso Tel. 0865946820

SABATO 15 e DOMENICA 16 OTTOBRE

BUSKERS – ARTISTI DI STRADA

Per tutta la durata della manifestazione, in collaborazione con Caimercati, saranno a disposizione del pubblico i Giochi di una Volta, tanti giochi di strada costruiti in legno e materiali poveri affinché grandi e bambini di ogni età si divertano, socializzino, cooperino e facciano emergere le loro abilità.

La colonna sonora della festa sarà affidata per la prima volta alle Girlesque, la prima street band italiana tutta al femminile. Le musiciste strizzano l’occhio al burlesque, suonano, ballano e giocano, coinvolgendo il pubblico: con loro il divertimento è assicurato.

Tornano, inoltre, a Castel del Giudice, i No Funny Stuff, la jug band talentuosa che reinterpreta con un tocco moderno le sonorità e gli stili degli anni ’20 e riporta indietro nel tempo i successi pop e rock di oggi riarrangiandoli in chiave retrò e con strumenti autocostruiti. Una miscela esplosiva di country blues, ragtime, early swing, bluegrass e skiffle.

Un fil rouge che lega la Festa della Mela con il Casteldelgiudice Buskers Festival di agosto, sempre con la direzione artistica di Gigi Russo.

RISTORAZIONE

Il Ristorante del Borgo dell’albergo diffuso Borgotufi propone un menu speciale per la Festa della Mela.

Il menu: Antipasto freddo e caldo con Ceppaglie, pane arso e pane di farina di grano Senatore Cappelli con mele; Chitarrina del Sannio con mele limoncelle e tartufo; Arrosto di maiale con mele, noci e insalata di frutta; Fagotto di mele su specchio di crema pasticciera e mousse di mela con scaglie di cioccolato fondente e vino moscato (45 euro a persona, bevande escluse).

Per prenotazioni: 0865 946351

Il Ristorante Il Vecchio Mulino propone un menu speciale per la Festa della Mela.

Il menu: Pallotte su crema di mela e zenzero; Tagliolini ragout di cinghiale e mela fondente; Guanciale di maialino, cime di rapa e mela, Strudel. (35 euro a persona, bevande escluse).

Per prenotazioni: 347 262 3964

TRANSIBERIANA D’ITALIA

Si può raggiungere la Festa della Mela anche viaggiando a bordo del treno storico sulla Transiberiana d’Italia. Prenotazioni online con posti limitati a tariffa speciale per adulti e bambini su www.railbook.it, comprensivi di viaggio in treno storico A/R e bus navetta per e da Castel del Giudice.

CAMPER

Disponibile area CAMPER gratuita (senza servizi).